Челябинск, , 19:03 — REGNUM Двоих жителей города Кургана задержали сотрудники полиции за дебош в аэропорту Челябинска. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Аэропорт Челябинска Maxiss

Инцидент произошёл 22 сентября в аэропорту «Баландино» в Челябинске. Сотрудники транспортной полиции были вызваны в международный сектор аэропорта из-за двух пассажиров, которые прибыли из города Кургана и собирались совершить перелёт из Челябинска в турецкий город Анталью.

Сообщается, что 31-летний мужчина и женщина 46 лет находились в состоянии алкогольного опьянения и публично оскорбляли окружающих, в том числе прибывших на место происшествия сотрудников полиции.

Также сообщается, что женщина напала на полицейского и нанесла ему телесные повреждения. Пассажирам было отказано в посадке на борт самолёта, их доставили в дежурную часть, где в отношении нарушителей был составлен протокол об административной ответственности.

В настоящее время идёт проверка всех обстоятельств произошедшего, в отношении пассажиров решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти пассажира в международном аэропорту «Платов» города Ростова-на-Дону. По данному факту проводится проверка.

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