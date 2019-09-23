Астрахань, , 19:00 — REGNUM Бывший младший инспектор второй категории группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-8 УФСИН России по Астраханской области подозревается в мелком взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, при очередном заступлении на дежурство экс-сотрудник колонии передал осуждённому два мобильных телефона. Свои «услуги» он оценил в 10 тысяч рублей, которые также получил от осуждённого.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.