Екатеринбург, , 18:44 — REGNUM В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.

По данным СМИ, в районе 14:00 — 15:00 по местному времени Поздеев уехал на работу из дома. Его местонахождение неизвестно. Телефоны отключены.

Сейчас журналиста ищут. Его родственники просят граждан сообщать всю известную о местонахождении Александра Поздеева информацию.

Также, как пишет Ura.ru, в котором он работает сейчас, к поискам журналиста подключились сотрудники полиции.