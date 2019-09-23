Рязань, , 17:51 — REGNUM В трёх старых двухэтажных домах Рязани после подачи отопления прорвало трубы. По данным пресс-службы администрации города, аварии возникли из-за изношенности сетей теплоснабжения. Последствия порывов устраняют, ситуация находится на контроле мэрии.

В доме №5 на улице Совхозной залило шесть из восьми квартир, на потолках отслоилась штукатурка. Дом 1953 года постройки, работы по запуску отопления проводили в воскресенье, 22 сентября, для того, чтобы собственники помещений были дома и могли своевременно сообщить о неполадках. Прорвало трубы также в домах №5 на улице Урицкого и №3 на улице Радиозаводской, в котором жильцы летом не выбрали способ управления МКД и с ними был расторгнут договор, сообщает издательство «Пресса».

Отопительный сезон начался в Рязани 20 сентября.