Калуга, , 18:00 — REGNUM В Калуге за восемь месяцев 2019 года по вине водителей автобусов и троллейбусов совершено 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 29 человек. По вине водителей грузового транспорта зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых шесть человек погибли и 26 получили травмы. Об этом 23 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

В основном дорожные происшествия с общественным транспортом случаются на междугородних и межрегиональных маршрутах. Наибольшее влияние на их последствий оказывают нарушения режима труда и отдыха водителей, превышение пассажировместимости в салонах общественного транспорта, установка дополнительных посадочных мест.

«Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией меры, со стороны автоперевозчиков допускаются многочисленные нарушения требований нормативных правовых актов, регламентирующих требования по обеспечению безопасности пассажирских перевозок и перевозок грузов», — сказала Екатерина Линькова.

Напомним, в рамках профилактическое мероприятие «Грузовой и пассажирский транспорт» сотрудниками Госавтоинспекции проверено 65 транспортных средств, перевозящих грузы и пассажиров, привлечено к административной ответственности 10 водителей. Основными видами нарушений, которые были выявлены сотрудниками ДПС, стали управление транспортным средством без тахографа и наличие технических неисправностей. По итогам рейда восемь должностных лиц привлечены к ответственности за выпуск общественного транспорта на линию с нарушениями.