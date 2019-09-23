Бангкок, , 17:51 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Бангкоке в Таиланде. Об этом 23 сентября сообщает интернет-портал Thaiger.

Авария произошла на полосе разгона скоростной трассы в городе Бангкоке. По предварительным данным, внедорожник Ford Everest при попытке обгона другого автомобиля не справился с управлением и на полной скорости въехал в стоявший у ограждения дороги легковой автомобиль Mitsubishi Mirage.

Удар был такой силы, что легковушку разорвало буквально пополам. Водитель и пассажир Mitsubishi Mirage погибли на месте. Тела погибших были найдены спасателями в нескольких метрах от транспортного средства. Сейчас устанавливается, были ли погибшие в момент удара в салоне автомобиля, либо находились рядом с ним.

Отмечается, что водитель внедорожника сразу после столкновения скрылся с места ДТП, бросив автомобиль. В настоящее время он разыскивается полицией.

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