Курск, , 17:28 — REGNUM В Курске старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России стал фигурантом уголовного дела по статье «Получение взятки, совершенное с вымогательством взятки». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

По версии следствия, днём 19 сентября получил от представителя одной из организаций Курска взятку в 100 тысяч рублей. В случае, если ему не передадут деньги, он обещал посодействовать в отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и обеспечить по нему проверку.

Полицейского задержали сразу после получения взятки. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения — заключение под стражу.