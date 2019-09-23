Берёзовский, Свердловская область, , 17:08 — REGNUM Берёзовский городской суд (Свердловская область) приговорил к одному году лишения свободы крановщика Динара Х., из-за которого погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Крановщика признали виновным в причинении смерти по неосторожности — он уронил люльку с двумя рабочими с высоты, из-за чего те погибли. Стрела автокрана была неисправна и осуждённый знал об этом — тем не менее, он не отказался от выполнения работ, отметили в прокуратуре.

Владелец автокрана также привлечен к ответственности — в отношении него открыто уголовное дело. Уже обнаружено, что люлька была приварена владельцем крана в кустарных условиях, и в отношении автокрана не проводилось должного техобслуживания.

Напомним, ранее в Кемерове машиниста крана приговорили к штрафу за смерть двух рабочих. Осуждённый нарушил правила безопасности при ведении строительных работ.

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