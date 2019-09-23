Ростов-на-Дону, , 17:01 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» сотрудники Южного таможенного управления задержали крупную партию ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 23 сентября.

Пассажирка авиарейса, прибывшего из Анталии, пыталась провезти кольца, браслеты, цепочки, серьги, кулоны общим весом более 1,3 кг. По её словам, ювелирные изделия она привезла для личного пользования и в подарок родным.

«Женщина проходила по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, таможенную декларацию на имеющиеся украшения не подавала. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда», — уточнили в ведомстве.

Стоимость золотых украшений определят специалисты, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.