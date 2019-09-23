Нижневартовск, Югра, , 16:51 — REGNUM В Югре по решению Нижневартовского городского суда на два месяца арестованы участники террористической организации. Двое из них заключены под стражу 20 сентября, один — 21 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемые в терроризме граждане в Нижневартовске склоняли земляков к участию в деятельности и финансировании террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе обысков у арестованных изъяты экстремистская литература, символика и флаг террористической организации, пистолет, патроны и наркотики.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за участие в деятельности террористической организации, незаконное приобретение наркотиков, хранение и ношение оружия.

Ранее читайте: В Югре и Татарии задержаны участники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)