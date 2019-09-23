Вена, , 16:46 — REGNUM Как минимум девять человек пострадали в результате взрыва газа в супермаркете в австрийской федеральной земле Тироль. Об этом 23 сентября сообщила газета Tiroler Tageszeitung.

Взрыв произошёл около 11:20 по местному времени (12:20 мск) в крупном продуктовом магазине, расположенном рядом с рынком в австрийском городе Санкт Йодок. Трое из девяти пострадавших при взрыве госпитализированы, остальные шесть человек также будут доставлены в больницу. Как пояснили спасатели, тяжёлых ранений нет ни у кого.

Ещё один человек, предположительно, пожилая женщина, разыскивается. Есть информация, что она может находиться под обломками здания. В настоящее время работы по тушению огня и разбору завалов продолжаются. Местным жителям из близлежащих домов рекомендовано держать окна закрытыми из-за сильного задымления территории вокруг места происшествия.

Причины и обстоятельства взрыва выясняются. Предполагается, что взрыв газа мог произойти из-за несоблюдения техники безопасности рабочими на строительной площадке рядом с супермаркетом. По предварительным данным, рабочие по неосторожности могли просверлить газовую трубу, ведущую в магазин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате взрыва бытового газа в городе Каракасе, столице Венесуэлы. Пострадавшие госпитализированы с ожогами и порезами от стекла.

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