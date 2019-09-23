Тирана, , 16:00 — REGNUM В Албании выросло количество пострадавших от серии землетрясений. Об этом передает 23 сентября Albanian Daily News со ссылкой министерство чрезвычайных ситуаций страны.

По данным министерства, всего обратившихся за помощью в медицинские учреждения насчитывается 132 человека.

Также сообщается, что в результате поземных толчков повреждено более 500 зданий, пять школ, один мост и один медицинский центр.

Как передавало ИА REGNUM, землетрясение в Албании произошло 21 сентября во второй половине дня. Всего сейсмологи насчитали 297 подземных толчков. Землетрясение коснулось столицы Албании Тираны и ряд других городов и населенных пунктов. Многие жители провели ночь на 22 сентября на улице или в убежищах.