Ярославль, , 15:42 — REGNUM Ространснадзор завершил проверку по факту затопления речного ресторана-дебаркадера в реке Волга вблизи Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с результатами проверки. Ространснадзор установил, что судовладельцем не были приняты меры к правильной буксировке объекта. Как ранее сообщало ИА REGNUM плавучий ресторан затонул в районе поселка Парково 25 августа 2019 года. Часть дебаркадера до сих пор остается на поверхности, затонувший объект немедленно назвали ярославским «Титаником». Собственником ресторана является ООО «Центр Гарант», дебаркадер зарегистрирован в речном регистре в качестве плавучего объекта. Как установила проверка Ространснадзора, судовладелец должен был получить разрешение на транспортировку в регистре и согласовать его с «Администрацией Волжского бассейна», которая расположена в Нижнем Новгороде. Проверка установила, что и капитан буксира, принадлежащего «Ярославскому речному порту», не уведомил Нижний Новгород о начале движения. Кроме того, сам причал, куда буксировали дебаркадер, находится в ведении департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области. Однако, как показала проверка, областные власти также не предупреждались собственником о буксировке объекта. Исследование дна в районе причала должным образом проведено не было. Как уже сообщало ИА REGNUM причиной затопления дебаркадера стала пробоина, полученная в результате столкновения с лежащим на дне понтоном.

Затонувший плавучий ресторан

Затонувший дебаркадер

После крушения ярославского «Титаника» дно исследовали и водолазы, нанятые «Ярославским речным портом», и хозяевами дебаркадера. Выводы, сделанные ими, идентичны. Результаты проверки Ространснадзора поступили в Ярославскую транспортную прокуратуру, которая должна вынести свое решение. Представители ООО «Центр Гарант» уже несколько раз заявляли о том, что намерены судится с «Ярославским речным портом» по поводу понесенных убытков.

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