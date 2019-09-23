Село Уват, Тюменская область, , 15:33 — REGNUM В тюменском Увате задержали подозреваемого в сбыте трёх килограммов синтетических наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОМВД России по Уватскому району Тюменской области.

Полицейские в Увате остановили автомобиль компании, занимающейся пассажирскими перевозками. В ходе досмотра личных вещей пассажиров обнаружено и изъято порошкообразное вещество, расфасованное в 12 полиэтиленовых пакетах общим весом три килограмма. Владельцем сумки оказался 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Изъятое вещество прошло лабораторное исследование. Выяснилось, что иностранец вёз синтетический наркотик. Следствие считает, что задержанный транспортировал наркотические вещества с целью дальнейшего сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению») и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Полицейские отмечают, что покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей.