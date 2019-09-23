Краснодар, , 15:26 — REGNUM Маленький мальчик погиб на Кубани — ребенка, переходившего железнодорожные пути, сбил электропоезд, сообщила 23 сентября пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Трагедия произошла 23 сентября около 09:50 на 1675 км перегона «Саратовская — Псекупс» Северо-Кавказской железной дороги. Ребенок погиб под электропоездом, сообщением «Адлер — Краснодар».

«В настоящее время следователи выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в следственных органах.

По информации пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, погибшему мальчику было четыре года.