Москва, , 15:25 — REGNUM В Москве задержали 24-летнего жителя столицы, устроившего стрельбу на парковке возле торгового центра. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

Инцидент произошёл в Новой Москве у торгового центра на улице Центральной. Женщина рассказала сотрудникам Росгвардии, что трое мужчин в состоянии опьянения устроили стрельбу на парковке, а на её замечание ответили угрозой физической расправы.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, у которого в руках находился предмет, похожий на оружие. Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла охолощённый пистолет «Макарова» и патроны к нему. Задержанным оказался неоднократно судимый 24-летний житель столицы.