Петушки, Владимирская область, , 15:20 — REGNUM Во Владимирской области ураган повалил дерево на машину скорой помощи, которая везла пациента, сообщил портал «Губерния-33».

Авария произошла днём 22 сентября в Петушинском районе. Машина ехала с вызова по трассе М-7. Дерево упало, помяв крышу и разбив стекло автомобиля.

В ЧП пострадали два человека — водитель и фельдшер, которые находились в машине. Однако госпитализация им не потребовалась — оба они были направлены на амбулаторное лечение. Пациентку доставили в медицинское учреждение на другом автомобиле.