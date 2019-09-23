Донецк, 23 сентября 2019, 15:16 — REGNUM В результате обстрела боевиками ВСУ населённого пункта Коминтерново, ранение получила мирная жительница, сообщили 23 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Пострадавшая находилась на приусадебном участке и получила осколочное ранение внутренней части правого бедра, уточнили в СЦКК. Предварительно, огонь вёлся со стороны подконтрольного ВСУ населённого пункта Талаковка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ открыли огонь из гаубиц калибра 122 мм и 152 мм по населённым пунктам, расположенным на юге ДНР. В народной милиции ДНР уверены, что обстрел использовался сотрудниками украинских СМИ для съёмки постановочных сюжетов.