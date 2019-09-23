Донецк, , 15:16 — REGNUM В результате обстрела боевиками ВСУ населённого пункта Коминтерново, ранение получила мирная жительница, сообщили 23 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В 12:45 вооружённые формирования Украины открыли огонь в направлении села Коминтерново с применением зенитных установок, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В результате обстрела ранение получила женщина 1952 года рождения», — сказано в сообщении.

Пострадавшая находилась на приусадебном участке и получила осколочное ранение внутренней части правого бедра, уточнили в СЦКК. Предварительно, огонь вёлся со стороны подконтрольного ВСУ населённого пункта Талаковка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ открыли огонь из гаубиц калибра 122 мм и 152 мм по населённым пунктам, расположенным на юге ДНР. В народной милиции ДНР уверены, что обстрел использовался сотрудниками украинских СМИ для съёмки постановочных сюжетов.