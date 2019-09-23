Варшава, , 15:10 — REGNUM В понедельник 23 сентября в городском полицейском участке города Рыбник в Силезском воеводстве на юге Польши мужчина напал на секретаря, принимающего посетителей в холле здания. Об этом сообщает «Польское радио».

Как сообщила пресс-секретарь силезской полиции подинспектор Александра Новара, в 10 часов утра в здание вошёл мужчина с молотком в руке и пытался напасть на секретаря. Женщина попыталась спастись бегством, но он догнал её и нанёс ножевое ранение.

Благодаря оперативным действиям дежурившего в холле полицейского, мужчина был задержан, у него были изъяты опасные предметы. На месте происшествия проводится доследственная проверка, всё произошедшее зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Как выяснилось, нападение совершил 63-летний мужчина, ранее не судимый. О мотивах его поступка ничего не сообщается.

Пострадавшая помещена в больницу, её состояние стабильное. Полицейские психологи работают с её семьёй. Женщина является гражданским служащим, проработала на своём месте много лет. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский поручил начальнику местной полиции оказать семье пострадавшей всю необходимую помощь.