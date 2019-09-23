Санкт-Йодок-ам-Бреннер, , 15:07 — REGNUM 23 сентября в двенадцатом часу дня по местному времени в супермаркете австрийской деревни Санкт-Йодок-ам-Бреннер прогремел взрыв, пишет газета Kronen Zeitung.

На месте происшествия проводится спасательная операция. Согласно сообщению полиции, девять человек получили ранения. Один, как предполагается, находится под завалами здания, которое загорелось в результате взрыва.

Вероятно, к взрыву могло привести повреждение газопровода. Однако доказательств этой версии еще нет.