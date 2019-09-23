Уфа, , 15:15 — REGNUM Семеро мужчин, которые обвиняются в незаконном сбыте наркотиков на территории города Уфы, предстанут перед судом. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По словам правоохранителей, деятельность группы была раскрыта, а ее члены задержаны сотрудниками ОКОН Уфимского ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было изъято свыше 140 грамм наркотических средств синтетического происхождения.

В результате, всем подозреваемым предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «интернет»), организованной группой, в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Уфы, где оно будет рассматриваться с участием Уфимской транспортной прокуратуры.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.