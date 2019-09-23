Барнаул, , 14:40 — REGNUM Жители Барнаула, где сегодня, 23 сентября, наблюдался порывистый ветер, публикуют в социальных сетях многочисленные фотографии упавших деревьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам очевидцев, упавший ствол перегородил половину проезжей части у стадиона «Лабиринт». На улице Антона Петрова большой тополь свалился прямо на подъезд жилого дома. В районе Барнаульского вагоноремонтного завода дерево упало на крышу детской поликлиники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о сильном ветре алтайские спасатели предупредили ещё накануне. По данным синоптиков, ветреная погода в регионе сохранится и 24 сентября. Температура ночью составит +3,+8 °С (днем +18, +23 °С), а порывы ветра будут достигать 13−18 метров в секунду.

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