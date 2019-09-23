Джаяпура, Индонезия, , 14:23 — REGNUM Демонстрация состоялась в Вамене, столице округа Джаявиджая индонезийской провинции Папуа, 23 сентября, сообщает Antara.

Начальник полиции Джаявиджайи Тони Ананда, заявил, что ситуация «хаотична». Из собранных данных обнаружено, что демонстранты сожгли ряд зданий, работа аэропорта в Вамене приостановлена.

Руководитель аэропорта в Вамене Джоко Харджани подтвердил, что работа аэропорта временно приостановлена до неопределенного срока.

Известно, что аэропорт обслуживает ежедневно 120 рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 августа во многих населенных пунктах Папуа прошли демонстрации, некоторые из которых переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Беспорядки начались в ответ на расистские инциденты против папуасских студентов в Сурабая, втором по величине городе Индонезии на острове Ява. Затем акции возобновились с требованиями о проведении референдума о независимости Папуа. По данным правительства, пять мирных жителей и один солдат были убиты, а 15 жителей и два полицейских ранены.

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