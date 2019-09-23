Красноярск, , 14:17 — REGNUM С начала 2019 года на пожарах в Красноярском крае погибли 19 детей, в том числе 17 погибших — это дети до семи лет. 11 детей получили травмы. Об этом на брифинге 23 сентября сообщил начальник ГУ МЧС по региону Игорь Лисин.

По его словам, в регионе намечен «дополнительный комплекс всесторонних мероприятий, направленных на усиленную профилактику гибели детей на пожарах».

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, 21 сентября смертельный пожар произошёл в Богучанском районе. Взрослых дома не было, дети самостоятельно топили печь, возник пожар. Старшие дети смогли выбежать из дома, а трёхлетняя девочка погибла.

Двое детей (мальчики двух и четырёх лет) погибли на пожаре в Рыбинском районе. Взрослых также дома не было. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электронагревательного прибора. От тепловентилятора загорелся диван.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске ночью 16 сентября произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Гусарова. Погибли восемь человек, в том числе четверо детей.

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