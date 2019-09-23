Сыктывкар, , 14:16 — REGNUM В реанимации сыктывкарской больницы умер ребенок, получивший тяжелые травмы в ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском Управлении ГИБДД.

Авария произошла вечером 21 сентября. Водитель 1980 года рождения за рулем Lexus столкнулся с Audi. В результате аварии водитель Audi погиб, а его сын, мальчик 4 лет от полученных травм (в том числе перелом позвоночника) впал в кому.

Отметим, что водитель Lexus был лишен права управления транспортным средством за многократное нарушение правил дорожного движения. В сентябре он был повторно привлечен к ответственности за пьяную езду. После ДТП с Audi он был госпитализирован с различными травмами.