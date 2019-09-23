Чита, , 14:14 — REGNUM Отопительный сезон в Забайкальском крае начался с проблем. Они связаны не только с отсутствием у ряда муниципалитетов паспортов готовности к его прохождению, но и, судя по сообщению ряда иркутских СМИ, банальной нехваткой топлива, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О том, что по причине недостатка угля могут встать котельные в Шилке, Шелопугино и Акшинском районе на оперативном совещании заявил исполняющий обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края Андрей Гурулев. Его слова цитирует «МК».

Напомним, отопительный сезон в Забайкальском крае начали с 19 сентября. Ранее сайт Zab.ru со ссылкой на министра ЖКХ Забайкалья Евгению Батуеву известил, что к теплу до сих пор не подключены более 80 социальных учреждений в Акшинском, Борзинском, Нерчинском, Могойтуйском и Сретенском районах, а также более 600 жилых домов в Оловяннинском, Каларском, Борзинском, Читинском, Чернышевском и Тунгиро-Олекминском районе.

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