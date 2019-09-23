Калуга, , 14:26 — REGNUM Калужскими медиками по состоянию на 20 сентября зарегистрировано 3932 случая острых респираторных вирусных инфекций. Всего на территории региона зарегистрировано 6203 случая ОРВИ. В областном центре общее число заболевших относительно предыдущей недели увеличилось на 44,1%, в основном за счет роста заболеваемости у детей 3−6 лет (на 50,5%) и у школьников (на 65,0%).

ОРВИ

Лабораторно был исследован материал от 25 больных ОРВИ. В четырёх образцах обнаружена РНК парагриппа, в двух образцах — аденовирус и РС-вирус.

По словам министра строительства и ЖКХ области Егора Виркова, в девяти детских садах и двух больницах Калуги отопление пока не включили.

«Причина отсутствия теплоснабжения — в основном, ремонтные работы на теплотрассе, устранение утечек. И в двух детских садах Калуги проводится ремонт. Там в настоящий момент воспитанников нет», — сказал калужский министр.

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский заявил 23 сентября на заседании областного кабинета министров, что работы по включению тепла активно ведутся и будут завершены не позднее 26 сентября.

По данным Минздрава Калужской области, продолжается прививочная кампания против гриппа. Уже привито почти 124 тыс человек, из которых почти 16 тыс. — дети.