Тюмень, , 14:04 — REGNUM В Тюмени родственники пострадавшего в аварии 19-летнего автомобилиста заявили, что врачи не стали его лечить, так как захотели изъять его органы на трансплантацию. В ситуации разбирались региональный департамент здравоохранения и полиция, сообщает портал 72.ru.

Молодой человек 19 сентября получил в дорожно-транспортном происшествии тяжелые травмы, впал в кому и 22 сентября скончался. Его родственники утверждают, что пока молодой человек ещё дышал, врачи завели с ними разговор об изъятии у него органов.

«Собрались врачи, нам сказали, что мозг его умер, аппараты не отключали без согласия родственников. Предложили два варианта. Первый: подписать согласие на трансплантацию печени и почек. Второй: если мы отказываемся от первого варианта, то они ничего делать не будут и отключат от аппаратов», — сообщает сестра погибшего.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что врачи действовали по протоколу. Разговор с родственниками медики проводили после смерти мозга пациента.

«Если родственники отказываются от процедуры трансплантации, она даже не инициируется, продолжается искусственное поддержание витальных функций. Ввиду полного истощения ресурсов организма данного пациента искусственное их поддержание перестало быть эффективным», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

Однако родственники погибшего приняли информацию о возможности изъятия органов в штыки. Они устроили скандал, парализовав работу отделения реанимации, была частично сломана магнитная дверь. Чтобы утихомирить родственников усопшего, медикам пришлось вызвать полицию.

По информации УМВД России по Тюменской области, конфликт в областной больнице, действительно, был. Его урегулировали на месте участковый и наряд полиции. Никого не задержали, но медицинские работники написали заявление по факту угроз в свой адрес со стороны родственников умершего.