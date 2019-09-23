Тюмень, 23 сентября 2019, 14:04 — REGNUM В Тюмени родственники пострадавшего в аварии 19-летнего автомобилиста заявили, что врачи не стали его лечить, так как захотели изъять его органы на трансплантацию. В ситуации разбирались региональный департамент здравоохранения и полиция, сообщает портал 72.ru.
Молодой человек 19 сентября получил в дорожно-транспортном происшествии тяжелые травмы, впал в кому и 22 сентября скончался. Его родственники утверждают, что пока молодой человек ещё дышал, врачи завели с ними разговор об изъятии у него органов.
В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что врачи действовали по протоколу. Разговор с родственниками медики проводили после смерти мозга пациента.
Однако родственники погибшего приняли информацию о возможности изъятия органов в штыки. Они устроили скандал, парализовав работу отделения реанимации, была частично сломана магнитная дверь. Чтобы утихомирить родственников усопшего, медикам пришлось вызвать полицию.
По информации УМВД России по Тюменской области, конфликт в областной больнице, действительно, был. Его урегулировали на месте участковый и наряд полиции. Никого не задержали, но медицинские работники написали заявление по факту угроз в свой адрес со стороны родственников умершего.