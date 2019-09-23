Красноярск, , 13:58 — REGNUM В Красноярске чиновники по ошибке снесли памятник истории на Троицком кладбище.

Речь идёт о сносе забора, который является объектом культурного наследия. Снос обошёлся в 958 тысяч рублей. В администрации пояснили, что это вышло случайно. Чиновники просто не знали, что забор стоит на кладбище уже почти 200 лет и является историческим памятником, передаёт ТВК.

От забора, стоявшего там с 1843 года, остался лишь небольшой отрезок. Там, где прошли работы по сносу — зелёные навесы.

Историк Виктор Долженко подчёркивает, что хоть забор и разрушался, в сносе необходимости не было. Его можно было восстановить, ведь сооружение являлось уникальным.

Снесённый забор входил в состав объекта культурного наследия — Троицкого некрополя. Это самое старейшее кладбище в Красноярске.

В администрации объяснили, что забор разрушался и с ним нужно было что-то делать.

Городские власти пообещали провести проверку и выяснить, кто и почему вынес решение о сносе.

«К слову, снос объектов культурного наследия — это уголовная статья. Однако, эксперты уверены, если кирпич сохранили, то восстановить изгородь еще можно», — подытожил красноярский телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в селе Диево-Городище Ярославской области собственник снёс выявленный объект культурного наследия — здание волостного правления.

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