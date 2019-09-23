с. Енотаевка, , 13:57 — REGNUM В Енотаевском районе Астраханской области в отношении директора МУП «Водопроводные сети» возбуждено два уголовных дела по фактам превышения должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, директор МУПа незаконно выдал два беспроцентных заёма своим знакомым. Сожительнице он дал 100 тысяч рублей, вернуть деньги женщина должна была за 1,5 года. Таким же образом был выдан ещё один заём — сестре сожительницы директора. Сумма выданных ей денег составила 262 тысячи рублей. На их возврат женщине дали 3,5 года.

Было возбуждено два уголовных дела по статье «Превышение должностных полномочий». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.