Онгудайский район, , 13:20 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, угрожавшего убийством собственной матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

60-летняя мать жителя Онгудайского района высказала претензии сыну, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения.

«В ходе словесной перепалки ранее судимый сельчанин, не совладав с эмоциями, схватил отрезок резинового автомобильного уплотнителя, которым несколько раз ударил мать, при этом угрожая ей убийством», — сообщили правоохранители.

Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. При этом свой поступок объяснил тем, что был пьян. Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза убийством».

Читайте также: Омичка, до смерти избившая свою мать, осуждена почти на шесть лет колонии