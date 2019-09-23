Уфа, , 13:26 — REGNUM Браконьера в Башкирии оштрафовали на 60 тыс. рублей. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Василий Суриков. В лодке

Судом установлено, что 48-летний мужчина, несмотря на запрет ловли рыбы в период ее нереста, выловил из реки «Ай» 117 рыб породы плотва, окунь, подуст, густер, гловаль. Рыбалку браконьер осуществлял при помощи запрещенных орудий лова — двух рыболовных сетей.

Подозреваемый был задержан на месте преступления сотрудниками полиции. В результате суд признал мужчину виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста и с применением запрещенных орудий лова и назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ. Кроме этого, у мужчины были конфискованы лодка и сети.

А по требованию прокуратуры с обвиняемого взыскан причиненный ущерб в размере 60 тыс. рублей.