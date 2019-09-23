Тюмень, , 13:00 — REGNUM В Тюмени задержан подозреваемый в нападении на автозаправку и пункт приёма металлолома. Мужчина, по версии следствия, орудовал в маске с топором в руках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть полиции Тюменского района с коротким промежутком поступило два заявления о разбойных нападениях на автозаправку и пункт приёма металла. Общая сумма награбленного составила 30 тыс. рублей.

В ходе розыскных мероприятий был выявлен подозреваемый — 30-летний житель Тюменского района. Его задержали по месту жительства.

Мужчина признался в содеянном. Деньги ему были нужны на приобретение наркотиков. Надев лыжную маску, он отправился их «добывать» с топором в руках.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.