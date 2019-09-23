Манчестер, Великобритания, , 12:49 — REGNUM Контролируемый подрыв подозрительного предмета был произведен в аэропорту британского города Манчестера. Сообщение об этом опубликовано 23 сентября в Twitter местной полиции.

Утром на территории воздушной гавани нашли подозрительный предмет, из-за чего людей частично эвакуировали, а прибывавший в аэропорт транспорт разворачивали. На место были вызваны взрывотехники, которые подорвали этот предмет.

В полиции отметили, что оцепление в районе подрыва пока не снимается, идет расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобный инцидент произошел в Австралии. В городе Маллумбимби уничтожили самодельную бомбу.

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