Иркутск, , 12:44 — REGNUM Трагедией с гибелью пятилетней девочки после пожара в Иркутске займётся региональное СУ СК РФ. Следователи заявили, что возбудили уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По версии следствия, в момент происшествия дети находились дома без присмотра взрослых. По предварительным данным причиной возгорания могла стать детская шалость либо электротехническая неисправность», — сказано в официальном сообщении СК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл вечером 22 сентября, в одном из жилых домов на улице Красногвардейской в Иркутске. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, то увидели огонь в одной из комнат, расположенных на первом этаже. Позднее выяснилось, что потерявших сознание детей — пятилетнюю девочку и трёхлетнего мальчика — обнаружил пришедший домой отец. Однако, медикам в Ивано-Матрёнинской клинической больницы, куда доставили пострадавших, не удалось спасти старшего ребёнка. Младший в тяжёлом состоянии находится в реанимации.