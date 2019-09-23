Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM Юные екатеринбуржцы, получившие ожоги в Турции, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом изданию «Накануне.ru» сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

«В настоящее время они продолжают курс лечения», — уточнил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября стало известно об инциденте с двумя несовершеннолетними жителями Екатеринбурга, который произошёл в Турции. Там на финальном ужине в отеле посёлка Кестель во время представления произошёл выброс кипящего масла. В результате дети 3,5 и 10 лет получили ожоги.

По фату получения термических ожогов, следственное управление СКР по Свердловской области организовало проверку.

В выходные дети были доставлены на родину и продолжили лечение в больнице Екатеринбурга.

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