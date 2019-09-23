Краснодар, , 12:39 — REGNUM Замначальника исправительной колонии № 3 УФСИН России по Краснодарскому краю стал фигурантом уголовного дела — о совершении действий, выходящих за пределы полномочий. Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщила 23 сентября пресс-служба прокуратуры края.

По данным проверки, замначальника колонии летом 2018 года предложил одной из осуждённых оказывать ей общее покровительство при отбывании наказания, а также применить к ней меры поощрения, что могло способствовать ее выходу по УДО. За эти действия сотрудник колонии предложил передать ему ноутбук, принтер, микроволновую печь и два электрических чайника.

Материалы проверки были переданы в следственные органы, по их данным возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из колоний Дагестана осуждённые пытались устроить бунт, обстановку удалось урегулировать после переговоров.