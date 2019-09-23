Москва, , 12:35 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Москве и оперативники ОМВД России по району Тропарево-Никулино задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на курьера. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Потерпевший — 33-летний мужчина, работающий курьером, — написал в полицию заявление о разбойном нападении. Он доставил баллон для газового оборудования к подъезду одного из домов на проспекте Вернадского (ЗАО), его встретили двое мужчин. Один из них выхватил баллон, а второй стал угрожать потерпевшему предметом, похожим на пистолет. Затем злоумышленники скрылись на автомобиле.

Следствие установило местонахождение подозреваемых, ими оказались 23‑ и 25-летние приезжие. Их задержали на проспекте Вернадского.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые арестованы.