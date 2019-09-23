Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM В Екатеринбурге закрыли как минимум четыре детских сада из-за отсутствия отопления. Об этом сообщает ИА Znak.

Информацию подтвердили агентству в детских садах №27, 212, 248 и 286. В этих учреждениях из-за наступления холодов невозможно поддерживать необходимую по нормативу температуру, ведь отопление там так и не включили.

А в детском саду №152 решили всё-таки продолжить работу — в учреждении установлены тепловые навесы, благодаря которым помещения нагреваются.

Напомним, утром 23 сентября в Свердловской области выпал первый снег. Тем не менее, отопление включили ещё не во всех учреждениях и жилых домах региона.

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