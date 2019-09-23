Сочи, Краснодарский край, , 12:29 — REGNUM Более 43,7 млн рублей задолжал работникам директор ООО «Трансмост Сочи», в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили 23 сентября в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Как считает следствие, руководитель фирмы с апреля по июль этого года полностью прекратил выплачивать зарплату 442 сотрудникам. Общая задолженность по заработной плате достигла 43,7 млн рублей.

«При этом у подозреваемого имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды», — подчеркнули в следственных органах.

Добавим, по данным Госинспекции труда края, на начало сентября долги по зарплате в регионе составили около 70 млн рублей, по данным Краснодарстата за август — 18 млн рублей.