Сочи, Краснодарский край, 23 сентября 2019, 12:29 — REGNUM Более 43,7 млн рублей задолжал работникам директор ООО «Трансмост Сочи», в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили 23 сентября в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.
Как считает следствие, руководитель фирмы с апреля по июль этого года полностью прекратил выплачивать зарплату 442 сотрудникам. Общая задолженность по заработной плате достигла 43,7 млн рублей.
Добавим, по данным Госинспекции труда края, на начало сентября долги по зарплате в регионе составили около 70 млн рублей, по данным Краснодарстата за август — 18 млн рублей.