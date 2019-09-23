Уфа, , 12:41 — REGNUM 24,7 млн рублей штрафов собрано в Башкирии за парковку на газонах. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Башкирии.

По словам и.о. председателя госкомитета Башкирии по делам юстиции Владимира Спеле, 24,7 млн рублей штрафов за парковку на газонах было собрано в Башкирии с апреля по сентябрь текущего года.

Отмечается, что за этот период было выявлено 33 тысячи случаев парковки автомобилей на газонах. В результате, к ответственности были привлечены 19,7 тысячи человек.

Самое большое количество нарушений было зафиксировано в Уфе. Там выявлено 17,8 тысячи случаев парковки на озелененных территориях.

Несмотря на это, Владимир Спеле отметил, что количество правонарушителей в данной сфере в Башкирии снижается.

«Сейчас констатируем, что люди постепенно начали парковаться нормально», — сообщил он на еженедельном оперативном совещании в правительстве Башкирии.