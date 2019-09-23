Иркутск, , 12:25 — REGNUM Оба грибников, потерявшихся в Иркутской области, смогли выйти к людям самостоятельно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает региональное ГУ МВД, женщина, в поисках которой было задействовано более 50 человек и вертолёт, днём 20 сентября, вышла к железной дороге, где встретила рабочих, передавших информацию об обнаружении пострадавшей в экстренные службы. Спасатели отмечают, что несмотря на экстремальную ночёвку в лесу, любительница «тихой» охоты вышла из леса с грибами. Второй потерявшийся смог отыскать тропу, которая вывела его из леса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2019 года сразу двое жителей Иркутской области пропали, отправившись в лес за грибами. В Нижнеудинском районе потерялась женщина пенсионного возраста, а в Усть-Илимском районе более 20 сотрудников полиции искали мужчину.

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