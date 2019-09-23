Москва, , 12:22 — REGNUM Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве ликвидировали наркопритон на западе столицы. Об этом 23 сентября сообщила журналистам заместитель начальника пресс-службы главка Екатерина Гузь.

Следствие установило, что ранее судимый 49-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым для употребления запрещенных средств и веществ. Взамен злоумышленник получал наркотические вещества.

В ходе обыска оперативники изъяли шприцы, стеклянный флакон и ложку со следами нагара, а также другие предметы, используемые для употребления наркотиков.

ОМВД России по Можайскому району Москвы возбудило уголовное дело по ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.