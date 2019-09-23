Кириши, Ленинградская область, , 12:25 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание на технической установке нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного Главного управления МЧС.

Пожар произошел утром 23 сентября в городе Кириши. Сообщается, что потушен он был 8:44. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Как передавало ИА REGNUM, о пожаре в службе МЧС стало известно в 7:15. Прибыв на место, огнеборцы установили, что произошло факельное горение печи.

По последним данным, пламя охватило 90 квадратных метров.

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