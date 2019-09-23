Харьков, Украина, 23 сентября 2019, 12:17 — REGNUM В Харькове в офисном помещении неизвестные взорвали банкомат, сообщили 23 сентября в пресс-службе Национальной полиции Харькова.
На место преступления выехали руководители Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
В результате взрыва никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный инцидент произошёл в посёлке Слободской Харьковской области. Банкомат стоял в здании местного магазина.
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