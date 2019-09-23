Симферополь, , 12:23 — REGNUM Две попытки провоза оружия гражданами Украины были выявлены на пограничном пункте пропуска «Армянск», передает 23 сентября «Крымское информационное агентство» со ссылкой на пресс-службу погрануправления республиканского УФСБ.

Сообщается, что во время осмотра двух автомобилей, прибывших с территории Украины, были обнаружены пистолет марки «Сафари» 420 и патроны к нему. Первичный осмотр показал, что оружие предназначено для тренировочной стрельбы, но по российскому законодательству оно запрещено для свободного оборота на территории РФ.

Сообщается также, что днем ранее на пункте «Джанкой» во время осмотра другого автомобиля, которым также управлял гражданин Украины, пограничники нашли 32 охотничьих патрона калибром 12 мм и несколько десятков гильз и капсюлей.

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. После нее будет решено, какие меры примут в отношении владельцем запрещенного груза.