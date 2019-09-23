Самара, , 12:16 — REGNUM В Самаре признаны виновными в мошенничестве бывшие сотрудники полиции. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Суд установил, что 4 ноября прошлого года экс-полицейские получили через посредника от гражданина, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью человека, аванс в размере 50 тысяч рублей. Получив часть денежных средств, они должны были прекратить в отношении него оперативно-розыскные мероприятия.

По данным следствия, 8 ноября 2018 года подозреваемые получили через того же посредника денежные средства в размере 550 тысяч рублей. После чего они были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

Приговором федерального суда Красноглинского района города Самары бывшие сотрудники полиции были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Двум из них было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца, третьему обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком в 1 год.