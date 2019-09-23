Киев, 23 сентября 2019, 12:02 — REGNUM На Украине в Киевской области на 59-м километре трассы «Киев — Харьков» грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус, сообщили 23 сентября в пресс-службе Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, в результате удара автобус наехал на трёх стоящих впереди него мужчин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области в районе села Бзов грузовик столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадали три человека.
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