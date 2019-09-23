Киев, , 12:02 — REGNUM На Украине в Киевской области на 59-м километре трассы «Киев — Харьков» грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус, сообщили 23 сентября в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, в результате удара автобус наехал на трёх стоящих впереди него мужчин.

«В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий умер уже в карете скорой по дороге в больницу», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области в районе села Бзов грузовик столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадали три человека.

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