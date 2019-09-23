Эль-Ариш, Египет, , 12:09 — REGNUM Сотрудники полиции Египта в воскресенье, 22 сентября, в ходе контртеррористической операции ликвидировали 15 боевиков, предположительно членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 23 сентября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник в Службе безопасности Египта.

По словам источника, спецоперация была проведена недалеко от города Эль-Ариш. В схроне боевиков были найдены взрывчатые вещества и оружие. Тела убитых были доставлены в ближайшую больницу для установления личностей.

Напомним, Египет борется с радикальными исламистами на Синайском полуострове с момента революции 2011 года. Боевики периодически осуществляют теракты и нападения на вооружённые силы Египта и полицию. Те, в свою очередь, проводят контртеррористические операции.