Катайск, Курганская область, , 11:48 — REGNUM В Курганской области обнаружена причина схода локомотива на путях необщего пользования ОАО «Синарский щебеночный карьер» в Катайском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Установлено, что сход первой и второй колесной пары тепловоза, принадлежащего ОАО «РЖД», при выводе семи груженых вагонов произошёл из-за ненадлежащего содержания пути.

Директору ОАО «Синарский щебеночный карьер» прокурором внесено представление, по итогам которого железнодорожные пути приведены в надлежащее состояние. Ответственные три должностных лица привлечены к дисциплинарной и к административной ответственности по ч.6 ст.11.1 КоАП РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях»). Всем троим виновникам схода локомотива назначен штраф.